Компания P&G предупредила о повышении цен на средства гигиены и уборки
Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Procter & Gamble) предупредил своих клиентов о росте стоимости своей продукции с 15 марта на 43%
Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Procter & Gamble) предупредил своих клиентов о росте стоимости своей продукции с 15 марта на 43%.
В письме одного из дистрибуторов P&G сообщается, что закупочные цены на средства для стирки вырастут на 30%, на моющие средства - 26%, на профессиональные средства для уборки - 74%, на товары для детской гигиены - 47%, женской гигиены - 33%, на товары для красоты и здоровья - 67%. Средства по уходу за волосами подорожают – на 63%, по уходу за полостью рта - на 58%, для бритья - 65%.
Рост цен в P&G объяснили нестабильной ситуацией на российском рынке, а также трудностями в поставках. При этом установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца, сообщает «КоммерсантЪ».