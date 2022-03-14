14 марта 2022, 13:30
Подрядчиков госкомпаний временно освободили от штрафов за нарушения из-за санкций
Соответствующее поручение вице-премьера Андрея Белоусова распространяется на крупные российские госкомпании из специального перечня от 2003 года. Сейчас в этом списке 39 акционерных обществ, контрольный пакет акций в которых принадлежит государству
Фото: infopro54.ru
Правительство РФ освободило подрядчиков государственных компаний от штрафов за нарушения, допущенные из-за антироссийских санкций.
Соответствующее поручение вице-премьера Андрея Белоусова распространяется на крупные российские госкомпании из специального перечня от 2003 года. Сейчас в этом списке 39 акционерных обществ, контрольный пакет акций в которых принадлежит федеральным или региональным органам власти, сообщает РБК.
Подрядчики и поставщики госкомпании освобождаются от штрафов до конца 2022 года. Однако в правительстве подчеркивают, что послабление будет действовать только в том случае, если нарушение было допущено из-за антироссийских санкций.