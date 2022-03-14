14 марта 2022, 12:56
Финляндия решила увеличить количество поездов в Россию из-за высокого спроса
Финские железнодорожники планируют запустить дополнительные рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом уже в ближайшую неделю в связи с высоким спросом
Фото: atorus.ru
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group сообщила о планах увеличить количество рейсов скоростных поездов «Аллегро» в Россию.
Финские железнодорожники планируют запустить дополнительные рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом уже в ближайшую неделю в связи с высоким спросом.
Пока же поезда между Петербургом и Хельсинки курсируют два раза в день, а ежедневный пассажиропоток вырастет с 700 до 1000 человек, сообщает РИА Новости.