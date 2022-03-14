Meta осудила русофобию и пообещала не допускать публикацию призывов к насилию в отношении россиян
Компания Meta, которую в России в ближайшее время могут признать экстремистской организацией, заявила, что не допустит появления в соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств
Компания Meta, которую в России в ближайшее время могут признать экстремистской организацией, заявила, что не допустит появления в соцсетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств.
На внутреннем совещании вице-президент Meta Global Affairs Ник Клегг заявил, что в целях устранения любой двусмысленности компания «еще больше сузит свои указания, чтобы четко указать, что не разрешаются призывы к убийству главы государства на наших платформах», сообщает Reuters.
Ник Клегг заверил, что компания Меtа выступает против русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских в Facebook и Instagram.
Напомним, что на прошлой неделе Meta в связи с ситуацией в Украине временно сняла для Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, российских граждан в контексте спецоперации в Украине и призывы к смерти глав России и Белоруссии.
В ответ Генпрокуратура РФ направила в суд ходатайство о признании Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор 14 марта заблокировал Instagram (соцсеть Facebook ранее уже была заблокирована).
После этого в Meta заявили, что запрет на публикацию постов и комментариев с призывом к насилию в отношении российских военных был якобы снят только для пользователей из Украины.