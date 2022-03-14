Региональных чиновников обяжут сообщать о попытках склонить их к коррупции
Региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять прокуратуру обо всех попытках сторонних людей склонить их к коррупционной деятельности. Сигнализировать об этом в органы необходимо в течение пяти дней после поступления такого предложения
Региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять прокуратуру обо всех попытках сторонних людей склонить их к коррупционной деятельности. Сигнализировать об этом в органы необходимо в течение пяти дней после поступления такого предложения. Соответствующие поправки могут внести в закон о противодействии коррупции.
Обязанность сообщать обо всех попытках склонить к коррупции будет возложена на лиц, замещающих государственные должности в регионах. Это вице-губернаторы, главы и члены региональных правительств, депутаты, члены избиркомов, мировые судьи, омбудсмены и главы контрольно-счетной палаты, аудиторы, сообщают «Ведомости».
Склонением к коррупции считается «поступление обещаний», которые связаны с потенциальной возможностью совершить преступление. В прокуратуре отметили, что чиновники зачастую предпочитают не сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
«Если чиновник берет взятку, то он об этом, естественно, сообщать не будет. А если не берет, то он вряд ли захочет ввязываться», - отметил экс-прокурор и депутат Госдумы Юрий Синельщиков.