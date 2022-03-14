14 марта 2022, 12:19
Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
Издание The Wall Street Journal сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти
Фото: newsclick.ru
Генпрокуратура РФ пригрозила иностранным компаниям, которые решили приостановить свою работу в России из-за спецоперации в Украине, арестом их активов.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти.
Американские журналисты утверждают, что такие угрозы со стороны российской прокуратуры в устном и письменном видео получили руководители Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC). Ранее эти компании объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации в Украине.