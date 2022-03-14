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Бизнес
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14 марта 2022, 12:19

Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы

Издание The Wall Street Journal сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти

Иностранные компании сообщили об угрозах российской прокуратуры арестовать их активы
Фото: newsclick.ru

Генпрокуратура РФ пригрозила иностранным компаниям, которые решили приостановить свою работу в России из-за спецоперации в Украине, арестом их активов.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что ведомство якобы грозит арестом товарных знаков и руководителей, которые критиковали российские власти.

Американские журналисты утверждают, что такие угрозы со стороны российской прокуратуры в устном и письменном видео получили руководители Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC). Ранее эти компании объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации в Украине.

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