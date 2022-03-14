Российские авиакомпании продолжили летать на самолетах с аннулированными сертификатами
Российские авиакомпании продолжили летать на самолетах, которые имеют регистрацию на Бермудах, несмотря на решение авиационных властей островного государства аннулировать сертификаты летной годности
Российские авиакомпании продолжили летать на самолетах, которые имеют регистрацию на Бермудах, несмотря на решение авиационных властей островного государства аннулировать сертификаты летной годности.
По данным сервиса Flightradar24 (отслеживает полеты по всему миру), 13 марта на интерактивном портале были замечены самолеты Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра (VQ и VP), которые находятся в парке группы «Аэрофлот», компаний S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
В минувшие выходные стало известно, что авиавласти Бермуд приостановили летные сертификаты почти 700 самолетов российских перевозчиков. После 13 марта полеты этих воздушных судов считаются фактически нелегальными.
Более того, эксплуатация самолетов без СЛГ запрещается и Воздушным кодексом России. «Летаем на честном слове», — заявил «Коммерсанту» представитель одной из авиакомпаний.
Перевозчики все же рассчитывают в ближайшее время получить от Росавиации официальное разрешение на продолжение полетов.