Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в реестр запрещенных сайтов
Сейчас при поиске Instagram.com сервис по проверке блокировок в России выдает сообщение о том, что доступ к сервису ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года
Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. При этом блокировка соцсети в России началась 14 марта ровно в 00.00.
Сейчас при поиске Instagram.com сервис по проверке блокировок в России выдает сообщение о том, что доступ к сервису ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года.
Блокировку Instagram Рокомнадзор начал после того, как американская компания Meta (владеет Facebook и Instagram) разрешила пользователям нескольких европейских стран призывать к насилию в отношении российских солдат и российских граждан в контексте спецоперации в Украине.
Генпрокуратура в ответ обратилась в суд с требованием о признании Meta экстремистской организацией. После этого в компании заявили, что блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат не будут только в Украине, так как пострадавшему народу «нужно выпустить пар».