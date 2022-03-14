Власти Австралии ввели санкции против российских олигархов и их родственников
В Министерстве иностранных дел сообщили, что санкции затронут 33 «российских олигархов, известных бизнесменов и их членов их семей». В черный список среди прочих вошли Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов
Власти Австралии сообщили о введении новых санкций против России в связи с проведением спецоперации в Украине.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что санкции затронут 33 «российских олигархов, известных бизнесменов и их членов их семей». В черный список среди прочих вошли Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Транснефти» Николай Токарев и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Власти Австралии заявили, что фигуранты санкционного списка «накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России».
Ранее местные власти заявили об отказе от покупки у России нефти, нефтепродуктов и газа, в результате чего в стране цены на бензин начали расти и достигли рекордных показателей.