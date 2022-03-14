14 марта 2022, 08:00
Южнокорейские авиакомпании приостановили полеты в Россию из-за проблем со страхованием самолетов
Представители перевозчиков сообщили, что приостановка рейсов во Владивосток обусловдена проблемами со страхованием самолетов, которые летят в Россию из-за санкций в связи с ситуацией в Украине
Фото: tr.pinterest.com
Южнокорейские авиакомпании Korean Air и Air Busan приостановили выполнение рейсов во Владивосток. Также временно остановлена продажа билетов.
Представители перевозчиков сообщили, что приостановка рейсов во Владивосток обусловдена проблемами со страхованием самолетов, которые летят в Россию из-за санкций в связи с ситуацией в Украине.
По данным РИА Новости, рейс Korean Air во Владивосток, запланированный на 22 марта, также отменен, а полеты не будут возобновлены до конца апреля.
Ранее из-за сложностей со страхованием самолетов, осуществляющих рейсы в Россию, полеты в Москву временно приостановили авиакомпании Казахстана. При этом казахские перевозчики обещали оперативно решить вопрос со страхованием полетов в РФ с помощью правительства страны.