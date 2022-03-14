Французский активист проник на виллу младшей дочери Путина в Биаррице и пригласил туда украинских беженцев
Французский активист Пьер Афнер проник на виллу младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой в Биаррице. Мужчина сменил в особняке замки и пригласил туда беженцев с Украины
Французский активист Пьер Афнер проник на виллу младшей дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой в Биаррице. Мужчина сменил в особняке замки и пригласил туда беженцев с Украины.
В соцсетях также было опубликовано видео, на котором Пьер Афнер стоит возле виллы, а затем на балконе дома с украинским флагом.
Активист рассказал, что нашел на вилле различные документы на имя прежних владельцев здания – бывшего зятя российского президента Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко, сообщает телеграм-канал The Insider (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что власти французского Биаррица еще в 2019 году подтвердили журналистам информацию о том, что родственники президента России Владимира Путина владеют двумя виллами в этом городе. Дома на Лазурном берегу есть у экс-супруги президента Людмилы Путиной и ее нового мужа Артура Очеретного, а также у бывшего мужа младшей дочери президента Катерины Тихоновой Кирилла Шамалова.
По данным вице-мэра Биаррица Джоселина Кастаньеда, Кирилл Шамалов купил четырехэтажную виллу на берегу Средиземного моря в 2012 году незадолго до свадьбы с младшей дочерью Владимира Путина. В соседнем городке Англе располагается вилла Артура Очеретного – нового мужа Людмилы Путиной.