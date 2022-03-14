В Австралии из-за антироссийских санкций рекордно подорожал бензин
В Австралии цен на бензин за несколько жней выросли до рекордных показателей за последние 8 лет. Причиной подорожания топлива называют масштабные санкции против России из-за ситуации в Украине
В Австралии цен на бензин за несколько жней выросли до рекордных показателей за последние 8 лет. Причиной подорожания топлива называют масштабные санкции против России из-за ситуации в Украине.
По данным Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте бензин подорожал до 1,82 австралийских доллара (1,33 доллара США) за литр. Это максимальный показатель с 2014 года.
Эксперты ассоциации заявили, что топливо стремительно дорожает из-за спецоперации российской армии в Украине, масштабных антироссийских санкций и отказ стран ОПЕК нарастить добычу нефти на фоне восстановления спроса на нее.
Отметим, что 11 марта власти Австралии объявили об отказе от поставок из России нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Предполагается, что поставки будут остановлены через 45 дней.