14 марта 2022, 02:12
Российские магазины Vans закрылись из-за ситуации в Украине и санкций
Сотрудница компании сообщила «Газете.ру», что 13 марта стал последним рабочим днем фирменных магазинов в России. При этом работники узнали об этом только за сутки до закрытия торговых точек
Фото: inet-shops.ru
Компания по производству одежды и обуви Vans приостановила свою деятельность в России из-за ситуации в Украине.
Сотрудница компании сообщила «Газете.ру», что 13 марта стал последним рабочим днем фирменных магазинов в России. При этом работники узнали об этом только за сутки до закрытия торговых точек.
Руководство пообещало на время приостановки работы платить сотрудникам минимальную зарплату, но без премий и бонусов.
На сайте интернет-магазина Vans в минувшие выходные появилось сообщение, что компания в нынешних условиях не может гарантировать доставку товаров покупателям в России.