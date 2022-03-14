14 марта 2022, 01:38
Актер Бенедикт Камбербэтч предоставит свой дом украинским беженцам
Актер примет участие в программе правительства Великобритании, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия могут предлагать жилье беженцам
Фото: mashable.com
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли Шерлока Холмса, решил разместить нескольких беженцев из Украины в своем доме.
По данным Reuters, актер примет участие в программе правительства Великобритании, в рамках которой представители общественности, благотворительные организации и предприятия могут предлагать жилье беженцам.
Бенедикт Камбербэтч отметил, что множество людей в Великобритании вызвались помочь украинским беженцам, и он тоже решил не оставаться в стороне.
По данным ООН, после начала спецоперации российской армии Украину покинули более двух миллионов человек.