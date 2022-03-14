14 марта 2022, 01:07
Власти Багамских островов присоединились к санкциям против России
Местные власти запретили финансовым учреждениям операции с российскими компаниями и организациями, которые внесены в санкционные списки США и Евросоюза
Фото: tochka-mira.ru
Багамские острова присоединились к западным санкциям против России из-за спецоперации в Украине.
Местные власти запретили финансовым учреждениям операции с российскими компаниями и организациями, которые внесены в санкционные списки США и Евросоюза.
Кроме того, багамским юрлицам запрещено сотрудничать с белорусскими предприятиями, сообщает Reuters.
Отметим, что Багамы являются одной из популярных офшорных зон с высокой конфиденциальностью для юридических лиц.