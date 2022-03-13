На митингах против спецоперации в Украине в 35 российских городах задержали 745 человек
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), сотрудники правоохранительных органов задержали 745 человек. Из них в Москве задержаны 353 человек, а в Петербурге - 151. Пока эти данные не окончательные
В 35 городах России вечером 13 марта прошли митинги с требованием остановить спецоперацию в Украине.
По данным «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом), сотрудники правоохранительных органов задержали 745 человек. Из них в Москве задержаны 353 человек, а в Петербурге - 151. Пока эти данные не окончательные.
Журналисты, работавшие на акциях в Москве и Петербурге, сообщают, что силовики в этот раз задерживают вообще всех подряд людей, даже проходящих мимо. В списке задержанных оказались и сотрудники СМИ, которые работали в жилетах с надписью «Пресса». Среди них сотрудники телеканала «Санкт-Петербург», SOTA, Закс.ру, «Новой газеты».
Акции протеста против действий российской армии в Украине проходят в России с 24 февраля. За участие в митингах и одиночных пикетах было задержано уже более 14 тысяч человек.