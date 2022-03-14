Минторг США опубликовал список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров, которые с 16 марта запрещаются к ввозу в Россию. В перечень вошли 570 предметов роскоши
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США опубликовало список товаров, которые с 16 марта запрещаются к ввозу в Россию. В перечень вошли 570 предметов роскоши.
Так, в Россию запрещается ввозить американский алкоголь, табачные изделия, косметику и парфюмерию, меховые изделия, некоторую одежду и обувь, сумки и чемоданы, купальники, драгоценные камни, судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, легковые автомобили, рояли, наручные часы и предметы искусства.
Аналогичный запрет вводится и в отношении ввоза предметов роскоши в Белоруссию.
По решению Минторга, также товары из перечня не смогут купить фигуранты санкционных списков вне зависимости от их местонахождения, сообщает РБК.
Отметим, что экспорт предметов роскоши из США в Россию оценивается в 550 млн долларов в год.