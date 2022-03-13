Чечня подарила главам ДНР и ЛНР бронированные автомобили за несколько миллионов рублей
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о покупке бронированных автомобилей для руководителей Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о покупке бронированных автомобилей для руководителей Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Третий автомобиль передан командиру батальона «Спарта» Артему Жоге.
Броневики были закуплена на средства общественного фонда имени Ахмата Кадырова (отец Рамзана Кадырова).
Глава Чечни отметил, что республика и дальше продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.
The Insider (издание признано иностранным агентом) отмечает, что бронированные автомобили марки Toyota, которые изображены на фотографиях под новостью, могут стоить несколько миллионов рублей.
Напомним, что основную часть доходов Чечни составляют дотации из федерального бюджета. Что касается фонда Ахмата Кадырова, то по заверениям чеченских властей, его финансируют местные предприниматели. Однако СМИ неоднократно писали, что фонд пополняется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников.