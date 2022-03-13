Власти США заморозили активы Романа Абрамовича в инвестиционных фондах
Власти США потребовали от инвестиционных фондов страны заморозить активы миллиардера Романа Абрамовича, который ранее попал в санкционный список из-за спецоперации в Украине
Власти США потребовали от инвестиционных фондов страны заморозить активы миллиардера Романа Абрамовича, который ранее попал в санкционный список из-за спецоперации в Украине.
По данным The Wall Street Journal, приписываемые Роману Абрамовичу счета в настоящее время заблокированы для транзакций. Любые распределения, выкупы или платежи не могут быть осуществлены, а подписки или взносы не могут быть приняты. Таким образом, миллиардер не сможет продать свою долю в инвестиционных фондах США.
Санкции против Романа Абрамовича также коснулись лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский олигарх. Если в ближайшее время миллиардер не продаст клуб, то он может обанкротиться. Ранее сообщалось, что британские власти дали бизнесмену 81 день на продажу «Челси» без получения прибыли.
Руководство Английской премьер-лиги на этом фоне отстранило Романа Абрамовича от управления «Челси».