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13 марта 2022, 14:17

Власти США заморозили активы Романа Абрамовича в инвестиционных фондах

Власти США потребовали от инвестиционных фондов страны заморозить активы миллиардера Романа Абрамовича, который ранее попал в санкционный список из-за спецоперации в Украине

Власти США заморозили активы Романа Абрамовича в инвестиционных фондах
Фото: rupres.su

Власти США потребовали от инвестиционных фондов страны заморозить активы миллиардера Романа Абрамовича, который ранее попал в санкционный список из-за спецоперации в Украине.

По данным The Wall Street Journal, приписываемые Роману Абрамовичу счета в настоящее время заблокированы для транзакций. Любые распределения, выкупы или платежи не могут быть осуществлены, а подписки или взносы не могут быть приняты. Таким образом, миллиардер не сможет продать свою долю в инвестиционных фондах США.

Санкции против Романа Абрамовича также коснулись лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого является российский олигарх. Если в ближайшее время миллиардер не продаст клуб, то он может обанкротиться. Ранее сообщалось, что британские власти дали бизнесмену 81 день на продажу «Челси» без получения прибыли.

Руководство Английской премьер-лиги на этом фоне отстранило Романа Абрамовича от управления «Челси».

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