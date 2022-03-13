Авиавласти Бермуд аннулируют летные сертификаты российских самолетов
Авиационные власти Бермудских островов начали аннулировать летные сертификаты всех самолетов в парке российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах
Авиационные власти Бермудских островов начали аннулировать летные сертификаты всех самолетов в парке российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на Бермудах.
После аннулирования сертификатов российские лайнеры, которые находятся в иностранных аэропортах, могут не получить разрешение на вылет в РФ.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что речь идет о 700 самолетах российских авиакомпаний.
Авиавласти Бермудских островов пояснили, что из-за антироссийских санкций они более не могут осуществлять надзор и «с уверенностью утверждать», что самолеты российских авиакомпаний с бермудской регистрацией пригодны для полетов».
Напомним, что в рамках санкций Евросоюз потребовал от российских авиаперевозчиков вернуть все самолеты, которые находятся в лизинге. Из-за высокого риска ареста самолетов российские авиакомпании приостановили свои международные программы полетов.