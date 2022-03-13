13 марта 2022, 13:07
PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со счетов
В PayPal отметили, что пока они сохранили для российских пользователей возможность выводить свои средства со счетов. Но вывести деньги можно только до 18 марта во избежание сбоев в обслуживании россиян
Фото: rottenswamp.ru
Популярный платежный сервис PayPal обратился к российским пользователям с просьбой до 18 марта вывести деньги со своих счетов.
Рекомендация связана с решением платежной системы приостановить отправку и получение платежей в Российской Федерации из-за ситуации в Украине.
В PayPal отметили, что пока они сохранили для российских пользователей возможность выводить свои средства со счетов. Но вывести деньги можно только до 18 марта во избежание сбоев в обслуживании россиян.