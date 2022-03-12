В Италии арестовали яхту Андрея Мельниченко, а в США - яхту Виктора Вексельберга
Власти США и Евросоюза продолжают охоту на частные самолеты и яхты российских олигархов, против которых были введены санкции из-за ситуации в Украине
Власти США и Евросоюза продолжают охоту на частные самолеты и яхты российских олигархов, против которых были введены санкции из-за ситуации в Украине.
Финансовая гвардия Италии арестовала на яхту бывшего основного бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко.
Яхта «A» стоимостью 530 млн евро считается крупнейшим мотосейлером в мире. Сейчас судно находится в порту Триеста.
В свою очередь Минфин США арестовал частный самолет Airbus A319-115 с бортовым номером P4-MIS и яхту Tango, которые принадлежат владельцу компании «Ренова» Виктору Вексельбергу.
Бизнес-джет г-на Вексельберга зарегистрирован в самоуправляемом государственном образовании Аруба в Карибском море, который входит в состав королевства Нидерланды.
Общая стоимость яхты и самолета Виктора Вексельберга оценивается в 180 млн долларов.
Ранее в рамках санкций против российских олигархов были арестованы яхты Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова и Игоря Сечина. В Италии также были арестованы вилла Алишера Усманова (остров Сардиния) и две виллы пропагандиста Владимира Соловьева (озеро Комо).