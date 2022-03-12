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12 марта 2022, 11:57

В Италии арестовали яхту Андрея Мельниченко, а в США - яхту Виктора Вексельберга

Власти США и Евросоюза продолжают охоту на частные самолеты и яхты российских олигархов, против которых были введены санкции из-за ситуации в Украине

В Италии арестовали яхту Андрея Мельниченко, а в США - яхту Виктора Вексельберга
Фото: Life.ru

Власти США и Евросоюза продолжают охоту на частные самолеты и яхты российских олигархов, против которых были введены санкции из-за ситуации в Украине.

Финансовая гвардия Италии арестовала на яхту бывшего основного бенефициара угольно-энергетической компании СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко.

Яхта «A» стоимостью 530 млн евро считается крупнейшим мотосейлером в мире. Сейчас судно находится в порту Триеста.

В свою очередь Минфин США арестовал частный самолет Airbus A319-115 с бортовым номером P4-MIS и яхту Tango, которые принадлежат владельцу компании «Ренова» Виктору Вексельбергу.

Бизнес-джет г-на Вексельберга зарегистрирован в самоуправляемом государственном образовании Аруба в Карибском море, который входит в состав королевства Нидерланды.

Общая стоимость яхты и самолета Виктора Вексельберга оценивается в 180 млн долларов.

Ранее в рамках санкций против российских олигархов были арестованы яхты Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова и Игоря Сечина. В Италии также были арестованы вилла Алишера Усманова (остров Сардиния) и две виллы пропагандиста Владимира Соловьева (озеро Комо).

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