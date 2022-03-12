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12 марта 2022, 03:03

Руководителей службы ФСБ, которая отвечала за работу в Украине, отправили под домашний арест

Журналист рассказал, что главу пятой службы Сергея Беседу и его заместителя Анатолия Болюху арестовали по подозрению в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине,

Руководителей службы ФСБ, которая отвечала за работу в Украине, отправили под домашний арест
Фото: Ura.ru

Руководителей 5-й службы ФСБ России, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу в Украине, задержали, а затем отправили под домашний арест. Об этом сообщает «Медуза» (издание признано инагентом) со ссылкой на журналиста и специалиста по спецслужбам Андрея Солдатова.

Журналист рассказал, что главу пятой службы Сергея Беседу и его заместителя Анатолия Болюху арестовали по подозрению в хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также передаче «заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Андрей Солдатов отмечает, что служба оперативной информации и международных связей ФСБ (5-я служба) «продвигает кремлевскую повестку, используя все доступные средства, в постсоветских странах».

Примечательно, что Сергей Беседа находится под санкциями США и Евросоюза еще с 2014 года за роль в дестабилизации ситуации на Украине и нарушении ее суверенитета.

Отметим, что в Администрации президента также есть управление по работе с Украиной, а с учетом отсутствия видимых успехов российской армии в спецоперации к кураторам этого направления также могут возникнуть вопросы. В Кремле «украинское» направление курируют Владислав Сурков, Владимир Чернов и его преемник Игорь Маслов, а также глава Россотрудничества Евгений Примаков. При этом на развитие сети пророссийских активистов и агитационную работу в Украине Москва тратила миллиарды рублей.

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