YouTube начал блокировать каналы российских государственных СМИ по всему миру
Видеохостинг YouTube вечером 11 марта объявил о блокировке каналов всех российских государственных медиа по всему миру и приостановил для них все способы монетизации
Видеохостинг YouTube вечером 11 марта объявил о блокировке каналов всех российских государственных медиа по всему миру и приостановил для них все способы монетизации.
В России также была приостановлена подписка Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Решение сервиса означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России, однако на зрителей, находящихся за пределами РФ, оно не распространяется.
Кроме того, YouTube намерен удалять вес контент о ситуации в Украине, который нарушает политику площадки.
Напомним, что перед этим Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о признании американской компании Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) экстремистской организацией из-за отказа блокировать посты с призывами к насилию в отношении российских военных. Роскомнадзор в свою очередь объявил о блокировке Instagram на территории России.