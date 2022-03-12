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12 марта 2022, 02:01

Роману Абрамовичу дали 81 день на продажу ФК «Челси» без получения прибыли

По данным Sky Sports, 31 мая истечет «лицензия», которая позволяет лондонскому клубу играть до конца текущего сезона. В противном случае выживание «Челси» как функционирующей структуры «не может быть гарантировано»

Роману Абрамовичу дали 81 день на продажу ФК «Челси» без получения прибыли
Фото: chelseanews.ru

Власти Великобритании дали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу 81 день на продажу футбольного клуба «Челси» без получения какой-либо прибыли.

По данным Sky Sports, 31 мая истечет «лицензия», которая позволяет лондонскому клубу играть до конца текущего сезона. В противном случае выживание «Челси» как функционирующей структуры «не может быть гарантировано».

Проблемы у ФК «Челси» начались после того, как британские власти внесли Романа Абрамовича в санкционный список. После этого титульный спонсор клуба компания Three приостановила сотрудничество с командой.

Другой партнер «Челси» - компания Hyundai – пока еще не прекратила отношения с клубом, но уже оценивает перспективы продолжения сотрудничества. Отказаться от работы с «Челси» может и компания Nike.

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