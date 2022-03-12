Запад будет вводить санкции против России, пока спецоперация в Украине не прекратится
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задача состоит в том, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию, вывести войска и перейти к мирному решению конфликта
НАТО и Евросоюз будут продолжать вводить новые экономические санкции против России до тех пор, пока Вооруженные силы РФ не завершат спецоперацию в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задача состоит в том, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить спецоперацию, вывести войска и перейти к мирному решению конфликта.
«Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», - заявил генсек Североатлантического альянса, слова которого приводит ТАСС.
Одновременно с этим г-н Столтенберг заявил, что не все страны-члены НАТО выступают за введение санкций против России, однако они необходимы для поддержки Украины в сложившейся ситуации.