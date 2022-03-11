Роскомнадзор начал ограничивать соцсеть Instagram на территории России
С таким требованием к ведомству обратилась генпрокуратура после того, как компания Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) разрешила не блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат из-за ситуации в Украине
Роскомнадзор начал ограничивать доступ к социальной сети Instagram на территории России. С таким требованием к ведомству обратилась генпрокуратура после того, как компания Meta (владеет Instagram, Facebook и WhatsApp) разрешила не блокировать посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских солдат из-за ситуации в Украине.
В заявлении РКН говорится, что в соцсети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.
Кроме того, Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать американскую компанию Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил против ее сотрудников уголовное дело по факту призывов к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.