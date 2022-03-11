11 марта 2022, 16:59
В России не будут блокировать мессенджер WhatsApp. Только Facebook и Instagram
При этом соцсеть Instagram с высокой долей вероятности будет заблокирована. Ранее Роскомнадзор уже заблокировал для российских пользователей Facebook, которая также принадлежит компании Meta
Фото: ixbt.com
Российские власти не планируют блокировать мессенджер WhatsApp, который принадлежит американской компании Meta.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что WhatsApp это средство общения, а не размещения информации, поэтому данный сервис блокировка не затронет.
При этом соцсеть Instagram с высокой долей вероятности будет заблокирована. Ранее Роскомнадзор уже заблокировал для российских пользователей Facebook, которая также принадлежит компании Meta.
Напомним, что Meta в ближайшее время может быть признана в России экстремистской организацией в связи с отказом блокировать посты и комментарии, содержащие призывы к насилию в отношении российских солдат.