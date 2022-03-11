Украина поблагодарила Сергея Шойгу за «хищения в российской армии»
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором выразил ему благодарность «за хищения в российской армии»
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков направил письмо министру обороны России Сергею Шойгу, в котором выразил ему благодарность «за хищения в российской армии».
«Агентство выражает искреннюю благодарность Сергею Кужугетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для проведения спецоперации были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств», - говорится в письме главного борца с коррупцией в Украине.
Новиков отметил, что Сергей Шойгу и другие представители военного командования годами вели «системную и долговременную работу по хищению бюджетных средств РФ», которые выделялись на развитие военного потенциала страны.
«Настойчивое стремление должностных лиц министерства обороны и вооруженных сил российской федерации присвоить средства российских налогоплательщиков, которые должны были пойти на нужды армии, существенно облегчают защиту демократической Украины», - говорится в письме, опубликованном на сайте украинского издания «Николаевские новости».
Александр Новиков приложил к своему письму фотографии с наглядными примерами «смехотворной» защиты на технике и обмундировании военных подразделений России в Украине. Так, глава НАПК сообщил, что на некоторых российских танках Т-72 и Т-80 для бронезащиты использовали картонные коробки из-под яиц.
Новичок с иронией отметил, что такую защиту для танков должны обязательно учесть при формировании рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower.
Отметим, что в Минобороны России действительно регулярно случаются коррупционные скандалы, большая часть которых связана с хищением бюджетных средств. Это и воровство денег в «Воентелекоме», и мошенничество при заключении госконтрактов (например, громкое дело бывшего замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова), и скандалы в Департаменте имущественных отношений Минобороны. Сам Сергей Шойгу также неоднократно упоминался в антикоррупционных расследованиях о бизнесе его дочери Ксении и любовницы Елены Шебуновой (Каминскас), связанном с получением госконтрактов.