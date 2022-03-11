Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и заблокировать Instagram
Требования прокуратуры связаны с решением компании Meta снять запрет в Facebook и Instagram на публикацию постов и комментариев с призывами к насилию в отношении российских военных и чиновников в связи с проведением спецоперации в Украине
Генеральная прокуратура России направила в суд ходатайство о признании американской компании Meta экстремистской организацией.
Одновременно с этим ведомство Игоря Краснова обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к социальной сети Instagram (принадлежит Meta).
Требования прокуратуры связаны с решением компании Meta снять запрет в Facebook и Instagram на публикацию постов и комментариев с призывами к насилию в отношении российских военных и чиновников в связи с проведением спецоперации в Украине.
Изменения в политике компании распространяются не только на Россию и Украину, но также на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию и Эстонию, то есть страны, которые принимают украинских беженцев.
Одновременно с этим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту незаконных призывов к насилию в отношении российских граждан со стороны сотрудников Meta.