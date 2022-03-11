Мать срочника из Петербурга рассказала об отправке солдат на границу с Украиной
На фоне заявлений президента России Владимира Путина об отсутствии солдат срочной службы в Украине мать 20-летнего срочника из Санкт-Петербурга опубликовала письмо на имя главы государства, в котором сообщила об отправке своего сына на границу с соседней страной
На фоне заявлений президента России Владимира Путина об отсутствии солдат срочной службы в Украине мать 20-летнего срочника из Санкт-Петербурга опубликовала письмо на имя главы государства, в котором сообщила об отправке своего сына на границу с соседней страной.
В совеем письме, адресованном президенту Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу, Марина Иванова сообщила, что ее сына призвали в армию в июле 2021 года и распределили в войсковую часть в Московской области. Сейчас ее сына там нет. Женщина утверждает, что срочников из Подмосковья перебросили на границу с Украиной – в Курскую или Белгородскую область.
Женщина написала, что командование подразделения проводит работу по склонению срочников к участию в спецоперации на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными силами РФ. Это делается против воли солдат, отмечает женщина.
Марина Иванова также рассказала «Фонтанке», что командование предложило солдатам «сделать два шага вперед, если они согласны на участие в боевых действиях, после чего вышли все».
«Они запуганы. Стоят в 10–15 километрах от границы, от рассказов волосы дыбом встают», - рассказала петербурженка.
В письме мать срочника попросила президента разобраться в ситуации, принять меры к соблюдению законов и вернуть солдат в их части.
Напомним, что несколько дней назад Владимир Путин заверил в отсутствии в Украине российских солдат срочной службы. Глава государства подчеркнул, что срочники и резервисты участия в спецоперации не принимают. Однако уже на следующий день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что срочники в Украине все же есть, но добавил, что они задействованы только в тыловом обеспечении.
Также в Минобороны признали факт пленения украинскими военными нескольких российских солдат срочной службы. В Кремле пообещали разобраться в ситуации и наказать виновных.