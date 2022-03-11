Госдума примет закон о призыве в армию без личного вручения повестки
Депутаты Госдумы РФ на фоне спецоперации в Украине рассмотрят в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются правил в армию
Депутаты Госдумы РФ на фоне спецоперации в Украине рассмотрят в окончательном чтении законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются правил в армию. В случае принятия документа призывников можно будет вызывать в военкомат без личного вручения им повестки.
Согласно действующему законодательству, повестка о явке в военкомат вручается гражданину лично и под расписку. Если повестка не пришла, то никто не заставляет призывников самостоятельно приходить в военкомат. При этом по достижении 27 лет гражданин отправляется в запас.
За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В новом законопроекте повестку с требованием явиться в военкомат призывнику можно будет вручать заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в документах воинского учета, или по месту работы/учебы. Повестка будет считаться полученной под расписку в день доставки заказного письма. Призывник, получивший повестку после указанной в ней даты явки, обязан явиться в военкомат в течение двух недель.
Однако даже если призывник не получил повестку из военкомата в период проведения призыва на военную службу (дважды в год – осенью и весной), то во время следующего призыва он обязан сам явиться в военкомат «для сверки данных воинского учета» в течение двух недель с первого дня призывной кампании.
Неявка без уважительной причины будет считаться уклонением от воинской обязанности.
В список уважительных причин входят заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близкого родственника либо участие в его похоронах, или «препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы», или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие).
В случае принятия законопроекта нововведения вступят в силу уже с 1 апреля 2022 года, то есть будут распространяться на ближайшую призывную кампанию.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в беседе с РБК заявила о бессмысленности поправок в закон о призыве на воинскую службу. Она отметила, что технологии давно шагнули вперед, а власти предлагают высылать гражданам повестки «Почтой России». Тем более, что расписаться о получении заказного письма может кто угодно, а повестка будет считаться недействительной.