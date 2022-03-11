11 марта 2022, 14:05
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Алексея Навального
В августе Преображенский райсуд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе митинга в поддержку Алексея Навального
Фото: rbc.ru
Министерство внутренних дел России объявило в розыск пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.
В августе Преображенский райсуд Москвы приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе митинга в поддержку Алексея Навального.
После вынесения приговора пресс-секретарь политика уехала из России.
Ранее ФСИН направила в Мещанский суд Москвы ходатайство о замене Кире Ярмыш ограничение свободы на реальное лишение свободы, хотя адвокаты считают такое требование незаконным.