Владимир Путин одобрил предложение о привлечении к спецоперации в Украине добровольцев
Президент России Владимир Путин одобрил предложение привлечь для участия в спецоперации в Украине добровольцев из стран Ближнего Востока. Глава государства также дал поручение организовать доставку добровольцев «в зону боевых действий»
Президент России Владимир Путин одобрил предложение привлечь для участия в спецоперации в Украине добровольцев из стран Ближнего Востока. Глава государства также дал поручение организовать доставку добровольцев «в зону боевых действий».
Путин отметил, что «западные спонсоры» не скрывают сбора наемников для участия в конфликте в Украине, и пренебрегают при этом нормами международного права.
В Минобороны РФ в свою очередь сообщили об «огромном количестве» заявок от иностранных добровольцев, которые предлагают свою помощь Луганской и Донецкой народным республикам. Больше всего таких заявок поступает из Ближнего Востока.
В ведомстве уточнили, что к ним поступило 16 тысяч заявок от добровольцев, которые хотят ехать в Украину «не за деньги, а по личным убеждениям».