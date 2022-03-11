Соцсети Facebook и Instagram не будут удалять посты с призывом к насилию в отношении россиян
Компания Meta временно разрешит входящим в нее социальным сетям Facebook и Instagram не блокировать призывы иностранных пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат, а также к руководству РФ из-за спецоперации в Украине
Компания Meta временно разрешит входящим в нее социальным сетям Facebook и Instagram не блокировать призывы иностранных пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат, а также к руководству РФ из-за спецоперации в Украине. При этом в правилах пользования этих соцсетей призывы к насилию являются серьезным нарушением.
Официально в Meta данную информацию по понятным причинам не подтверждают, однако об изменении в правилах сообщает агентство агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку американской компании.
Из содержания внутренней рассылки следует, что призывы к насилию в отношении россиян разрешены, когда в посте говорится о специальной операции армии РФ в Украине. Изменения в политике компании распространяются на Армению, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Латвию, Литву, Польшу, Россию, Румынию, Словакию, Украину и Эстонию (эти страны принимают украинских беженцев).
Кроме того, в Польше, России и на Украине не будут удаляться агрессивные комментарии в адрес руководства РФ и Белоруссии.
Одновременно с этим в соцсетях Facebook и Instagram разрешается восхвалять украинский ультраправый батальон «Азов» (запрещен в России).
В посольстве России в США назвали действия компании Meta «преступными» и потребовали от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность» компании, которая приведет «к разжиганию ненависти и вражды к россиянам». В дипмиссии назвали действия Meta очередным доказательством «информационной войны без правил».
Стоит также отметить, что отказ Instagram удалять посты и комментарии с призывами к насилию в отношении российских граждан и солдат может стать поводом для блокировки соцсети на территории РФ. Ранее Роскомнадзор уже заблокировал Facebook и ограничил доступ пользователей к Twitter.