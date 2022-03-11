Росавиация сняла антиковидные ограничения на полеты в восемь стран
Российские авиационные власти сняли ограничения на полеты в восемь иностранных государств, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу
Российские авиационные власти сняли ограничения на полеты в восемь иностранных государств, которые были введены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
В Росавиации сообщили, что еще 9 марта были сняты ограничения на полеты из России в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
При этом авиакомпании при осуществлении рейсов в указанные страны обязаны будут соблюдать постановление главного санитарного врача России об антиковидных мерах.
Напомним, что крупные российские авиакомпании в начале марта полностью приостановили свои международные программы в связи с высоким риском ареста своих самолетов. Решение связано с требованием Евросоюза к российским перевозчикам вернуть все лизинговые самолеты.