11 марта 2022, 08:19
Костромского священника оштрафовали на 35 тысяч рублей за антивоенную проповедь
Настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иоанна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по новой статье о «дискредитации российских войск»
Фото: theins.ru
Настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иоанна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по новой статье о «дискредитации российских войск».
Проект «Сетевые свободы» сообщает, что 6 марта священник произнес антивоенную проповедь на воскресной литургии в храме. Кроме того, священник опубликовал на приходском сайте ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия.
Об этом стало известно местной полиции, которая возбудила в отношении Иоанна Бурдина административное дело. По версии силовиков, священнослужитель «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию в Украине».