Тысячи россиян из-за санкций не могут вернуться домой из Таиланда, ОАЭ, и Турции
Возвращение в Россию стало проблематичным из-за резкого роста цен на билеты, отсутствия прямых перелетов и отмены рейсов из-за проблем со страхованием самолетов и высоким риском ареста лайнеров отечественных авиакомпаний
За границей из-за новых антироссийских санкций на сегодняшний день застряли несколько тысяч туристов из РФ.
Представитель туристической отрасли сообщил РИА Новости, что самостоятельные путешественники, а также пассажиры S7, «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» не могут вернуться домой из Таиланда, ОАЭ, Египта и Турции.
Возвращение в Россию стало проблематичным из-за резкого роста цен на билеты, отсутствия прямых перелетов и отмены рейсов из-за проблем со страхованием самолетов и высоким риском ареста лайнеров отечественных авиакомпаний.
Ранее российские власти организовали несколько вывозных рейсов из европейских городов (напомним, что из-за ситуации в Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов), а вот о вывозе туристов из других стран информации пока нет. В Ростуризме рекомендовали россиянам сообщил о себе и своем местонахождении властям через портал «Госуслуги».