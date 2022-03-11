В России на фоне масштабных западных санкций начал дешеветь бензин
В некоторых регионах России на фоне санкций зафиксировано снижение цен на бензин. Топливо дешевеет в основном на заправках , которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую
В некоторых регионах России на фоне санкций зафиксировано снижение цен на бензин. Топливо дешевеет в основном на заправках , которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую, сообщает РБК.
С 1 по 5 марта цены на топливо снизились на АЗС в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. В Москве и Московской области цены на бензин остаются пока неизменными, хотя до спецоперации в Украине и санкций росли на 0,02–0,05% в неделю.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что бензин на российском рынке действительно может дешеветь из-за падения оптовых цен при достаточных объемах топлива. Кроме того, нефтяники из-за санкций сократили экспорт и нарасти внутренние объемы топлива.
В свою очередь глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил, что сейчас бензин сейчас дешевеет на тех заправках, где он стоил больше, чем на АЗС крупных нефтяных компаний.
Биржевые цены на 92-й бензин упали на 11,6%, а 95-й бензин подешевел на 9,6%. Цены на дизель упали на 12%.