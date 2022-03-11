11 марта 2022, 07:22
Авиакомпания Turkish Airlines усложнила для россиян покупку билетов в третьи страны
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь пассажиры из России не смогут покупать билеты в третьи страны. То есть россияне не смогут купить отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну
Фото: islaminform.ru
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для российских граждан.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), теперь пассажиры из России не смогут покупать билеты в третьи страны. То есть россияне не смогут купить отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну. Маршрут российский граждан должен обязательно начинаться и заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на все сегменты путешествия.
Такое решение связано с блокировкой российских карт платежных систем Visa и Mastercard, из-за которой возникли проблемы в прохождении платежей.