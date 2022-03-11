Крупнейшие в мире звукозаписывающие компании объявили об уходе из России
Участники «большой тройки» звукозаписывающих лейблов, которые контролируют почти 70% мирового музыкального рынка, объявили о приостановке своей деятельности в России. Решение связано со спецоперацией в Украине
Участники «большой тройки» звукозаписывающих лейблов, которые контролируют почти 70% мирового музыкального рынка, объявили о приостановке своей деятельности в России. Решение связано со спецоперацией в Украине.
Первой об уходе с российского рынка объявила компания Sony Music. Лейбл призвал к миру в Украине и заявил о приостановке всех бизнес-операций в России. Сотрудники компании продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени, а вот ситуация с музыкантами пока находится в стадии проработки.
В Warner Music также заявили о приостановке своей деятельности в России, инвестиций и проектов развития, продвижения и маркетинговой деятельности.
«Мы и далее будем исполнять существующие обязательства перед нашими сотрудниками, артистами и авторами, делая все возможное, по мере развития ситуации», - сообщил представитель лейбла «Медузе» (издание признано иностранным агентом).
Следом о прекращении работы в России объявила звукозаписывающая компания Universal Music. Компания закрывает свои офисы и приостанавливает все бизнес-операции в РФ.
«Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона», - говорится в официальном заявлении компании.