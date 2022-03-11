Антивоенный комитет РФ создал проект для помощи российским беженцам
Антивоенный комитет России, основанный оппозиционными политиками и общественными деятелями, анонсировал проект помощи российским беженцам «Ковчег». Это своего рода группа поддержки граждан РФ, которые уже уехали или только планируют уехать
Антивоенный комитет России, основанный оппозиционными политиками и общественными деятелями, анонсировал проект помощи российским беженцам «Ковчег». Это своего рода группа поддержки граждан РФ, которые уже уехали или только планируют уехать из родной страны из-за спецоперации в Украине.
Волонтеры «Ковчега» будут давать бесплатные консультации беженцам из России, осуждающим действия российских властей и не желающим жить в «путинской России».
Беженцам окажут юридические услуги, проконсультируют по поводу получения документов на проживание, открытия банковских счетов и оформления виз, а также познакомят с другими эмигрантами.
Россиянам, которые решили перебраться в Ереван или Стамбул, предоставят на первое время жилье в квартирах и домах совместного проживания.
Консультацию можно получить через специальный бот в телеграме, а через другой бот службы поддержки можно записаться в волонтеры или предоставить жилье эмигрантам.