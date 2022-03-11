Остров Мэн отменил регистрацию частного самолета Алишера Усманова
Остров Мэн является коронным владением Великобритании, а власти Королевства ввели против Алишера Усманова санкции из-за спецоперации российской армии в Украине
Остров Мэн (является офшорной зоной) отменил регистрацию частного самолет российского миллиардера Алишера Усманова Airbus A340-300.
Остров Мэн является коронным владением Великобритании, а власти Королевства ввели против Алишера Усманова санкции из-за спецоперации российской армии в Украине.
По данным телеграм-канала Baza, сейчас по меньшей мере семь бизнес-джетов проходят процедуру отмены регистрации.
Формально самолетом Airbus A340-300 с бортовым номером M-IABU владеет компания Global Jet, но по факту - Алишер Усманов. Лайнер имеет название «Бурхан» (Bourkhan) – так звали отца миллиардера. Буквы бортового номера IABU расшифровываются как «Я Алишер Бурханович Усманов».
Ранее СМИ сообщили об аресте в Германии суперяхты олигарха Dilbar длиной 512 футов. Позже на итальянском острове Сардиния была арестована вилла Усманова стоимостью 16 млн евро.