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11 марта 2022, 02:40

Участник группы «Отпетые мошенники» скончался на 52-м году жизни

Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что артист мог покончить с собой. Тело Зинурова обнаружил его сосед в доме артиста в подмосковной деревне Капорки. К соседу перед этим обратилась сестра музыканта

Участник группы «Отпетые мошенники» скончался на 52-м году жизни
Фото: slovodel.com

В Московской области скончался солист некогда очень популярной группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (его настоящее имя Вячеслав Зинуров).

Starhit со ссылкой на источник в окружении артиста сообщил, что 10 марта Зинуров должен был дать два интервью, но с середины дня перестал выходить на связь.

Вячеславу Зинурову был 51 год. Причина его смерти не сообщается.

Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что артист мог покончить с собой. Тело Зинурова обнаружил его сосед в доме артиста в подмосковной деревне Капорки. К соседу перед этим обратилась сестра музыканта, которая не смогла до него дозвониться.

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