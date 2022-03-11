11 марта 2022, 02:40
Участник группы «Отпетые мошенники» скончался на 52-м году жизни
Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что артист мог покончить с собой. Тело Зинурова обнаружил его сосед в доме артиста в подмосковной деревне Капорки. К соседу перед этим обратилась сестра музыканта
Фото: slovodel.com
В Московской области скончался солист некогда очень популярной группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (его настоящее имя Вячеслав Зинуров).
Starhit со ссылкой на источник в окружении артиста сообщил, что 10 марта Зинуров должен был дать два интервью, но с середины дня перестал выходить на связь.
Вячеславу Зинурову был 51 год. Причина его смерти не сообщается.
Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что артист мог покончить с собой. Тело Зинурова обнаружил его сосед в доме артиста в подмосковной деревне Капорки. К соседу перед этим обратилась сестра музыканта, которая не смогла до него дозвониться.