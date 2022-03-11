Миллиардер Владимир Потанин высказался против национализации ушедших с российского рынка предприятий
Миллиардер и акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин раскритиковал планы властей национализировать предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка из-за спецоперации в Украине
Миллиардер и акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин раскритиковал планы властей национализировать предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий», - заявил Владимир Потанин, слова которого приводит «Интерфакс».
Бизнесмен выразил мнение, что решение многих западных компаний приостановить свою работу в России было принято на эмоциях и под «беспрецедентным» давлением на них со стороны общественного мнения за границей. «Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», - заявил миллиардер.
Владимир Потанин, что более адекватной мерой на уход с рынка иностранных компаний является предложение Минэкономразвития о введении внешнего управления на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию, платить зарплату и налоги.