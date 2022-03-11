Сеть ресторанов Burger King приостановила корпоративную поддержку российского рынка
На официальном сайте компании сообщается, что Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок. Также сеть отказалась одобрить инвестиции и расширение сети своих ресторанов в России
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King сообщила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка из-за ситуации в Украине.
На официальном сайте компании сообщается, что Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок. Также сеть отказалась одобрить инвестиции и расширение сети своих ресторанов в России.
Что касается уже открытых в РФ ресторанов, то они работают по франшизе (то есть Burger King не имеет собственных кафе в стране). При этом прибыль от франчайзинговых операций компания обещала направить на гуманитарную помощь украинским беженцам.
Напомним, что ранее о приостановке инвестиционной деятельности на территории России объявила компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Работа 70 ресторанов KFC в России будет приостановлена.
С 14 марта приостанавливается и работе ресторанов сети «Макдоналдс», но сотрудникам обещали выплачивать зарплату.