В «Газпроме» начали увольнять сотрудников со вторым гражданством или ВНЖ в другой стране
Сотрудникам с двумя паспортами предлагают уволиться по собственному желанию в обмен на выплату четырех месячных зарплат. В случае отказа руководители угрожают увольнять уже «по статье»
В государственной компании «Газпром» начались увольнения сотрудников, у которых есть второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом телеграм-каналу «Можем объяснить» сообщил один из уволенных работников, у которого есть второе гражданство одной из стран Европы.
Мужчина рассказал, что «зачистка» обладателей второго гражданства или ВНЖ началась в газовой монополии сразу после начала спецоперации российской армии в Украине. При этом собеседник не уточнил, увольняют ли из «Газпрома» лиц с гражданством в дружественных Белоруссии и Казахстане.
Сотрудникам с двумя паспортами предлагают уволиться по собственному желанию в обмен на выплату четырех месячных зарплат. В случае отказа руководители угрожают увольнять уже «по статье».
«Видно, что это спустили сверху, и они сами очень боятся. Разговор проходит спокойно, вплоть до того, что "может потом возьмём обратно"», – сообщил уволенный сотрудник.
Отметим, что в российском законодательстве официального запрета на второе гражданство или ВНЖ для сотрудников государственных компаний нет.