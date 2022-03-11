11 марта 2022, 00:36
Президент Франции заявил о невозможности принятия Украины в ЕС в условиях конфликта
Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз невозможна в условиях спецоперации, которую проводит в стране российская армия. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Яндекс.Дзен
Процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз невозможна в условиях спецоперации, которую проводит в стране российская армия. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Напомним, что Франция сейчас председательствует в ЕС.
Эммануэль Макрон выразил сомнения в скором разрешении конфликта в Украине, а вступление страны в ЕС в таких условиях просто невозможно, сообщает ТАСС.
При этом глава Франции заверил, что не перестанет прилагать усилия для наступления мира в Украине.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на «незамедлительное» членство страны в Евросоюзе на пятый день спецоперации. В ЕС тогда заявили, что начали особую процедуру вступлении Украины в организацию.