Меню
Общество
Крабов и омаров признали разумными существами
11 марта 2022, 00:03

Сервис денежных переводов Western Union приостановил работу в России и Белоруссии

В компании заявили, что перед принятием такого решения были проведены консультации «с широким кругом заинтересованных сторон». В Western Union выразили надежду на скорое дипломатическое и мирное урегулирование ситуации в Украине

Сервис денежных переводов Western Union приостановил работу в России и Белоруссии
Фото: plusworld.ru

Популярный сервис денежных переводов Western Union объявил о приостановке своей работы в России и Белоруссии.

В компании заявили, что перед принятием такого решения были проведены консультации «с широким кругом заинтересованных сторон». В Western Union выразили надежду на скорое дипломатическое и мирное урегулирование ситуации в Украине, сообщает Financial Post.

Ранее из-за спецоперации российской армии в Украине и санкций свою работу в РФ приостановила платежная система PayPal.

Материалы по теме
Центробанк ввел новые ограничения для россиян на вывод валюты за границу
Центробанк запретил денежные переводы из России в страны, поддержавшие санкции
Банки с 2022 года будут сообщать ЦБ РФ данные о всех денежных переводах между физлицами
Сейчас на главной
Почему нельзя купить доллары
кризис
Почему нельзя купить доллары
Решение Центрального банка об ограничениях для граждан на валютном рынке может послужить образцовой иллюстрацией для школьного учебника по основам экономики. Для главы, в которой объясняется содержание закона спроса и предложения
Бизнес
Владимир Путин одобрил национализацию иностранных предприятий, которые решили уйти с российского рынка
Глава государства потребовал «действовать решительно» в отношении этих предприятий и вводить там внешнее управление. Владимир Путин отметил, что в России достаточно легальных рыночных инструментов для этого
Владимир Зеленский разрешил изымать собственность России
частная собственность
Владимир Зеленский разрешил изымать собственность России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает правоохранительным органам в принудительном порядке изымать всю собственность, принадлежащую России и российским гражданам на территории страны
Суды оштрафовали 1 114 человек за участие в акциях
война на украине
Суды оштрафовали 1 114 человек за участие в акциях
В московские районные суды с 24 февраля поступило 4 355 административных материалов в отношении участников митингов против спецоперации российской армии в Украине. Суда на сегодняшний день рассмотрели 1 340 дел
Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича
антироссийские санкции
Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича
Великобритания ввела персональные санкции против российских олигархов и топ-менеджеров, в числе которых оказался владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович
Google ограничила работу магазина приложений для россиян
Google
Google ограничила работу магазина приложений для россиян
Американская компания Google ограничит работу своего магазина мобильных приложений Google Play на территории России. Об этом говорится в письме команды Google Play к разработчикам
Экономика
Правительство на полгода отменит плату для грузовиков по системе «Платон»
Российское правительство рассматривает возможность установить сроком на шесть месяцев нулевой уровень платы для большегрузов по системе «Платон». Данное послабление входит в список мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций
ООН призвала отказаться от санкций, которые наносят вред простым россиянам
ООН
ООН призвала отказаться от санкций, которые наносят вред простым россиянам
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что принципиальная позиция организации заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам
Недельная инфляция достигла 2,2%. Это рекордный показатель с 1998 года
инфляция
Недельная инфляция достигла 2,2%. Это рекордный показатель с 1998 года
В России недельная инфляция из-за спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций разогналась до 2,2%. Это максимальный показатель с 1998 года, когда страна пережила дефолт
Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, попавших под новые санкции
антироссийские санкции
Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, попавших под новые санкции
Это Андрей Мельниченко («ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим» и «Уралкалий») и его сын Никита
Кто крайний?
минобороны
Кто крайний?
Министерство обороны России признало факт участия в спецоперации в Украине солдат срочной службы. Ранее власти данную информацию опровергали, хотя в «Комитете солдатских матерей» утверждали, что командиры вынуждают срочников подписывать соответствующие контракты
Авторская колонка
Прыжок мангуста в пустоту
Помню, как в юности носился по просмотрам во время Московского кинофестиваля: выскочил из зала с комедией и тут же влип в мелодраму, а оттуда без перерыва на боевик; там, едва смолкли выстрелы, угодил на что-то костюмно-историческое…
Троицкий Артемий
Евросоюз ввел санкции против российских сенаторов и 14 олигархов
антироссийские санкции
Евросоюз ввел санкции против российских сенаторов и 14 олигархов
Евросоюз в среду, 9 марта, расширил санкции против России из-за спецоперации в Украине. Как и сообщалось ранее, в санкционный список были включены члены Совета Федерации (депутаты Госдумы уже в этом списке)
«Это удар по всем прогрессивным силам, выступающим за мир»
роскомсвобода
«Это удар по всем прогрессивным силам, выступающим за мир»
Проект «Роскомсвобода» призвал технологические компании США и Евросоюза отказаться от санкций против России, поскольку они лишь помогают государственной цензуре
Руководство СПбГУ отчислит студентов, задержанных на акции против спецоперации в Украине
ВУЗы
Руководство СПбГУ отчислит студентов, задержанных на акции против спецоперации в Украине
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) планирует отчислить 13 студентов, которые были задержаны в ходе акций протеста против спецоперации в Украине
Система Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта
банковские карты
Система Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта
Таким образом, у россиян, которые в настоящее время находятся за границей, еще есть возможность снять наличные деньги со своих карт. Также до указанного срока они могут расплачиваться картами российских банков за рубежом
Россиян в условиях санкций освободили от уплаты НДС при покупке золота
золото
Россиян в условиях санкций освободили от уплаты НДС при покупке золота
Президент России Владимир Путин подписал законопроект об отмене налога на добавленную стоимость при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках
Экономика
В России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал масштабные санкции Запада и США против России попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы с целью защиты национальной безопасности