11 марта 2022, 00:03
Сервис денежных переводов Western Union приостановил работу в России и Белоруссии
В компании заявили, что перед принятием такого решения были проведены консультации «с широким кругом заинтересованных сторон». В Western Union выразили надежду на скорое дипломатическое и мирное урегулирование ситуации в Украине
Фото: plusworld.ru
Популярный сервис денежных переводов Western Union объявил о приостановке своей работы в России и Белоруссии.
В компании заявили, что перед принятием такого решения были проведены консультации «с широким кругом заинтересованных сторон». В Western Union выразили надежду на скорое дипломатическое и мирное урегулирование ситуации в Украине, сообщает Financial Post.
Ранее из-за спецоперации российской армии в Украине и санкций свою работу в РФ приостановила платежная система PayPal.