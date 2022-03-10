Владимир Путин одобрил национализацию иностранных предприятий, которые решили уйти с российского рынка
Глава государства потребовал «действовать решительно» в отношении этих предприятий и вводить там внешнее управление. Владимир Путин отметил, что в России достаточно легальных рыночных инструментов для этого
Президент Владимир Путин раскрыл планы российских властей в отношении иностранных компаний, которые объявили о прекращении работы в РФ из-за спецоперации в Украине и санкций.
Глава государства потребовал «действовать решительно» в отношении этих предприятий и вводить там внешнее управление. Владимир Путин отметил, что в России достаточно легальных рыночных инструментов для этого.
«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. (...) Те, кто собираются закрывать свои производства - здесь нужно действовать решительно», - заявил президент, слова которого приводит ТАСС.
Владимир Путин напомнил о предложении премьера Михаила Мишустина национализировать иностранные предприятия и вводить там внешнее управление.
В свою очередь власти США заявили, что намерены «принять меры» в случае отчуждения имущества американских компаний, которые из-за ситуации в Украине приостановили свою деятельность в России.